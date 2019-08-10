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Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским 

РИА Новости 25 минут назад
Президент Турции Тайип Эрдоган не признает российский статус Крыма, так как ведет "старую игру", преследуя собственные электоральные цели, считает крымский политолог Денис Батурин.
Ранее Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает". В свою очередь глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
"Это старая игра Эрдогана. Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США. Он преследует собственные электоральные цели, говоря об интересах крымских татар, имея в виду, прежде всего диаспору в Турции. От президента Турции не стоит ждать другой риторики, он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике", — сказал РИА Новости Батурин.
По его мнению, такой политикой Эрдоган создает для себя и своей страны серьезные политические риски.
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Комментарии12
В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости , Республика Крым , Турция
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