Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган не признает российский статус Крыма , так как ведет "старую игру", преследуя собственные электоральные цели, считает крымский политолог Денис Батурин.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает". В свою очередь глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.

"Это старая игра Эрдогана. Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США. Он преследует собственные электоральные цели, говоря об интересах крымских татар, имея в виду, прежде всего диаспору в Турции. От президента Турции не стоит ждать другой риторики, он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике", — сказал РИА Новости Батурин.

По его мнению, такой политикой Эрдоган создает для себя и своей страны серьезные политические риски.