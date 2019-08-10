Главе МВД Украины предложили новую должность

По данным издания «Апостроф», Аваков пока не принял решения, но поставил ультиматум, что уйдёт в отставку с поста главы МВД, если это кресло займёт «свой» человек.

Отмечается, что в настоящий момент договорённости не достигнуты и ситуация зашла в тупик.