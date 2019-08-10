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Главе МВД Украины предложили новую должность 

News.ru 49 минут назад
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Арсен Аваков, занимающий пост главы МВД Украины, может занять кресло вице-премьер-министра с сохранением контроля над силовыми структурами.
По данным издания «Апостроф», Аваков пока не принял решения, но поставил ультиматум, что уйдёт в отставку с поста главы МВД, если это кресло займёт «свой» человек.
Отмечается, что в настоящий момент договорённости не достигнуты и ситуация зашла в тупик.
Ранее News.ru писал о том, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал лживым заявление экс-президента страны Петра Порошенко о том, что его партии на выборах в Верховную раду мешали полицейские.
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