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Госдеп США поймали на общении с оппозиционерами в Гонконге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В гонконгскую прессу попали фотографии, на которых запечатлена встреча представителей Госдепартамента США и лидеров протестов в Гонконге, которая состоялась 7 августа.
Как сообщило издание Тakungpao, эта информация вызвала дипломатическую напряженность между Пекином и Вашингтоном. США обвинили в подрывной деятельности против суверенитета Китая, которая ведется на фоне торговых войн.
Представитель Госдепа заявил, что сотрудники ведомства встречаются с представителями протестных течений по всему миру, а не только в Гонконге. Он также подчеркнул, что считает совершенно неприемлемым разглашение личной информации американских дипломатов.
В ответ официальный представитель МИД Хуа Чуньин отметила, что американские дипломаты во всех странах мира связываются с антиправительственными деятелями и даже сепаратистами. Такое поведение не соответствует основным нормам международного права, так как вмешательство во внутреннюю политику других стран наносят вред их суверенитету и безопасности.
Официальный представитель МИД Китая подчеркнула, что представитель Госдепа фактически назвал обычным делом для американских дипломатов вмешательство во внутренние дела других стран.
Он подчеркнул, что общественное мнение обмануть не удастся.
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Комментарии
В мире , Хуа Чуньин , МИД , Госдеп США , Гонконг , Китай , США
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