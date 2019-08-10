Госдеп США поймали на общении с оппозиционерами в Гонконге

В гонконгскую прессу попали фотографии, на которых запечатлена встреча представителей Госдепартамента США и лидеров протестов в Гонконге , которая состоялась 7 августа.

Как сообщило издание Тakungpao, эта информация вызвала дипломатическую напряженность между Пекином и Вашингтоном. США обвинили в подрывной деятельности против суверенитета Китая , которая ведется на фоне торговых войн.

Представитель Госдепа заявил, что сотрудники ведомства встречаются с представителями протестных течений по всему миру, а не только в Гонконге. Он также подчеркнул, что считает совершенно неприемлемым разглашение личной информации американских дипломатов.

В ответ официальный представитель МИД Хуа Чуньин отметила, что американские дипломаты во всех странах мира связываются с антиправительственными деятелями и даже сепаратистами. Такое поведение не соответствует основным нормам международного права, так как вмешательство во внутреннюю политику других стран наносят вред их суверенитету и безопасности.

Официальный представитель МИД Китая подчеркнула, что представитель Госдепа фактически назвал обычным делом для американских дипломатов вмешательство во внутренние дела других стран.

Он подчеркнул, что общественное мнение обмануть не удастся.