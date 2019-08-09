Дональд Трамп начал атаку на Голливуд

Выступая перед прессой на лужайке Белого дома, президент перешел от критики крупных технологических компаний к критике Голливуда , которые, к слову, имеют тесные связи. Большинством голливудских кинокомпаний владеют технологические компании и транснациональные корпорации, которые имеют тесные связи с демократами. Sony Pictures принадлежит японской суперкорпорации, Universal — кабельному оператору Comcast, а Warner Bros. — компании AT&T

"Голливуд […] действительно ужасен, — отметил Трамп. — Вы говорите о расизме, а Голливуд — расист. То, что они делают с фильмами, которые они выпускают, на самом деле очень опасно для нашей страны. То, что делает Голливуд, оказывает огромную медвежью услугу нашей стране".

По его словам, в киноиндустрии США "относятся к консерваторам, республиканцам, совершенно иначе, чем к другим", в частности, к демократам, либералам, сексменьшинствам, для которых глава Белого дома является непримиримым противником.

Трамп дал понять, что в ближайшее время все руководители крупнейших кинокомпаний придут в Белый дом, чтобы обсудить с ним свои проблемы. Напомним, что после кровавой бойни в Эль-Пасо в прошлые выходные Трамп начал атаку на индустрию видеоигр. Он обвинил "ужасные видеоигры" в создании "культуры насилия".

Между тем у главы Белого дома есть опыт съемок в голливудских фильмах. Он снялся в роли камео (самого себя) в фильме "Один дома", а также в трех эротических фильмах "Плейбоя". Кроме того, он в течение 14 сезонов вел шоу "Кандидат" на телеканале NBC. Он играл в последнем фильме Гайдая "На Дерибассовской хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди" — и также самого себя. Финальные сцены в казино снимались в развлекательном комплексе "Тадж-Махал", принадлежащем Tramp Organization. В общей сложности он участвовал в 13 фильмах.