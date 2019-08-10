Художник комиксов DC и Marvel скончался в США

США умер известный художник комиксов Эрни Колон. Ему было 88 лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, он скончался в четверг, 8 августа. В последние годы Колон боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием.

Колон сотрудничал с такими компаниями, как DC, Marvel и Harvey Comics. Кроме того, он являлся редактором комиксов «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».