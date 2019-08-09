Пушилин заявил о готовности ДНР симметрично ответить на агрессию украинских силовиков

Донецкая народная республика (ДНР) готова симметрично ответить на агрессию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе. Об этом в пятницу заявил глава ДНР Денис Пушилин

"Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по [населенному пункту] Коминтерново были выпущены снаряды калибра 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта. В случае если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ", — цитирует его Донецкое агентство новостей.

Пушилин также призвал наблюдателей, которые работают в зоне конфликта, немедленно вмешаться в ситуацию и добиться от украинской стороны выполнения обязательств.