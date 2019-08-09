Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушилин заявил о готовности ДНР симметрично ответить на агрессию украинских силовиков 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Донецкая народная республика (ДНР) готова симметрично ответить на агрессию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе. Об этом в пятницу заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по [населенному пункту] Коминтерново были выпущены снаряды калибра 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта. В случае если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ", — цитирует его Донецкое агентство новостей.
Пушилин также призвал наблюдателей, которые работают в зоне конфликта, немедленно вмешаться в ситуацию и добиться от украинской стороны выполнения обязательств.
ТАСС: последние новости
Десять сирийских военных погибли при обстрелах со стороны боевиков Британская компания устранила неполадки, приведшие к массовым отключениям электричества Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа
В мире , Украина , Денис Пушилин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян108
Сдали нервы. Водитель выкинул чиновника из авто617
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок219
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга151
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву96
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение