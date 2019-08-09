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В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека 

RT на русском + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В результате обстрела населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли два человека.
«Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также вёлся огонь из БМП по центру населенного пункта. Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики», — говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.
Он отметил, что подобные обстрелы — это способ спровоцировать ДНР на нарушение достигнутых договоренностей.
Ранее представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил, что украинские силовики из миномётов обстреляли населённый пункт Коминтерново на юге республики.
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