В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

В результате обстрела населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли два человека.

«Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также вёлся огонь из БМП по центру населенного пункта. Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики», — говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

Он отметил, что подобные обстрелы — это способ спровоцировать ДНР на нарушение достигнутых договоренностей.

Ранее представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил, что украинские силовики из миномётов обстреляли населённый пункт Коминтерново на юге республики.