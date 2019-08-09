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Киев подготовил полицейских для «возвращения Донбасса» 

Рамблер + ещё 9 37 минут назад
Фото: РИА Новости
800 полицейских на Украине прошли специальную подготовку, чтобы принять участие в «возобновлении государственного суверенитета» на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную полицию Украины.
«По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.
В Нацполиции заявили, что тренировки полицейских проводились при участии Национальной гвардии, спасательной и пограничной служб страны. В обучении учитывались международные практики миротворческих миссий.
«Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возвращения бизнеса», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно заявлению, в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка.
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В мире , Украина , Киев
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