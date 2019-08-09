Украина объяснила пролет самолета из России

Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету

Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Об этом в беседе с «Обозревателем» сообщила пресс-секретарь государственного предприятия «Украэрорух» Руслана Данилив.

«Если, не дай бог, что-то бы случилось с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины», — пояснила она.

Данилив добавила, что авиадиспетчеры действовали в рамках международных законов и стандартов и в такой ситуации не могли отказать воздушному судну. «Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут об измене — это абсолютно безосновательно», — отметила пресс-секретарь.

В среду, 7 августа, Украина позволила Boeing-738, принадлежащему авиакомпании «Глобус», войти в свое воздушное пространство. Самолет находился на территории Украины 26 минут и пролетел над Львовской областью.

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, с 3 апреля 2019 года Украина прекратила и нерегулярное авиасообщение с Россией.