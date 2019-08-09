Спецназ Вооруженных сил Украины был вынужден рисковать жизнью из-за носков генерала, рассказал в своем фейсбуке спикер волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук.
По его словам, однажды группе элитного подразделения ВСУ было приказано в кратчайшие сроки доставить одному из генералов на передовую пакет под грифом «Секретно».
Выполнение задачи подразумевало риск для жизней спецназовцев, однако они ее выполнили. Пакет был передан адресату лично в руки и тут же им вскрыт. Генерал вынул оттуда носки.
Михаил Макарук не назвал имени военачальника, но упомянул, что сейчас о нем много пишут и говорят. Моралью этой истории волонтер назвал вторую заповедь — «Не делай себе кумира».
«Хотел напомнить старую истину, глядя на то, как некоторые активисты и волонтеры стали петь оды радости новым руководителям армии», — объяснил он.