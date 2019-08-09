Зеленский отказался подписывать заявление с патриархом Варфоломеем

Двум месяцами ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не было на украинской территории и в настоящее время нет.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко в фейсбуке. Как отмечается, Варфоломей встретился с украинскими журналистами в Стамбуле.

«Так называемый «Патриархат Киева» не существует и никогда не существовал», — заявил Варфоломей.

Он добавил, что предоставление Украине автокефалии не имеет отношения к политике и связано с озабоченностью из-за того, что украинская сторона «не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия».

Чуть ранее викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс допустил, что Всеправославный собор может состояться без Константинопольского патриарха Варфоломея.

По словам представителя Антиохийского патриархата, они признают Константинопольского патриарха, но в настоящее время он допускает ошибку в связи с ситуацией на Украине.

«И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно», — сказал Кайс.

Он добавил, что для созыва Всеправославного собора может быть достаточно инициативы любой православной церкви , которая достигнет соглашения с другими церквями и созовет Собор.

В мае нынешнего года глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет отказался следовать условиям томоса, полученного в январе нынешнего года от Константинопольского патриархата.

По словам главы украинской организации, две церкви объединились на Соборе Константинопольского патриархата, где избрали и так называемого предстоятеля УПЦ.

«Создалось объединение одной украинской православной церкви. На основании этого объединения константинопольский патриарх дал нам томос про автокефалию. Но мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос», — сказал Филарет.

Он посетовал, что томос ставит УПЦ в жесткую зависимость от Константинополя, передает ФАН.

«Если УПЦ, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции — в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат — то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: «Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату», — пожаловался глава объединения.

Помимо этого, в томосе сказано, что УПЦ не имеет права варить миро — специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. Правом приготовления мира обладает только глава автокефальной церкви.

После того, как в феврале 2014 года сменился правитель государства, украинское руководство стало активно продвигать идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом.

Спустя несколько лет — в апреле 2018 года — экс-президент страны Петр Порошенко при поддержке парламента обратился к Константинопольскому патриарху. Украинский глава попросил выдать украинской церкви автокефалию.

В итоге произошел так называемый «объединительный собор», во время которого слились две неканонические религиозные структуры — УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь. В итоге образовалась «новая церковь» — «Православная церковь Украины». Ее патриархом официально был признан Епифаний (Думенко), передает НСН.

Стоит отметить, что Русская православная церковь назвала эту историю с «автокефалией» и сам томос «пустышкой», а день подписания документа о якобы независимости украинской церкви — трагическим в истории Вселенского патриархата. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл охарактеризовал прошедшее на Украине собрание и последующее возникновение «новой церкви» как «полный провал».