В Алеппо открылся детский летний лагерь

В сирийском Алеппо заработал детский летний лагерь, сообщает ФАН со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрея Харламова

«Роль ЦПВС в этом мероприятии в том, что мы организовываем питание детей в этом лагере. Раздача гуманитарной помощи — это не всё, чем мы занимаемся. Мы пытаемся принимать участие в том числе в этих мероприятиях», — заявил он.

В лагере есть кружки и секции, работает научный кластер.

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