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В Алеппо открылся детский летний лагерь 

RT на русском + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В сирийском Алеппо заработал детский летний лагерь, сообщает ФАН со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрея Харламова.
«Роль ЦПВС в этом мероприятии в том, что мы организовываем питание детей в этом лагере. Раздача гуманитарной помощи — это не всё, чем мы занимаемся. Мы пытаемся принимать участие в том числе в этих мероприятиях», — заявил он.
В лагере есть кружки и секции, работает научный кластер.
Ранее на сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
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