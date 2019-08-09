На Украине захотели «расчленить» Россию

Россию следует расчленить, заявил журналист украинского «Корреспондента». Его цитируют «Известия».

В середине недели в ходе встречи с представителями крымско-татарской общины в Турции украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «в целом точно знает», что однажды Крым вернется в состав Украины.

Российский сенатор Владимир Джабаров , комментируя это мнение, заявил, что в прошлый раз Крым стал украинским случайно, а стать вновь может лишь при условии, что Россия перестанет существовать, а это не произойдет никогда.

«Нам всем остро необходим проект по расчленению России», — написал, комментируя это мнение, автор «Корреспондента».

Он назвал Россию угрозой и призвал не ждать, «пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подлодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни», а принимать радикальные меры.