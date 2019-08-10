Reuters: в Йемене сепаратисты заявили, что захватили президентский дворец

Отряды сепаратистов из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) заявляют, что захватили президентский дворец, расположенный в Адене , экономической столице страны. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление, распространенное представителем ЮПС.

По его словам, сепаратисты не встретили никакого сопротивления, сейчас они находятся внутри дворца.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что отряды ЮПС взяли под свой контроль три армейские казармы в городе. По его сведениям, за сутки в ходе уличных перестрелок в Адене погибли более 20 человек.

Министр обороны Йемена Мухаммед аль-Макдиси и начальник генштаба Абдалла аль-Нахаи заявили ранее в субботу, что вооруженные силы "поддерживают законную власть и сокрушат железной рукой заговорщиков, посягающих на стабильность и единство страны". Однако спустя несколько часов сепаратисты овладели основными ключевыми точками в южной столице, вытеснив проправительственные силы.