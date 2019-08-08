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Киев пустил российский лайнер в свое воздушное пространство из-за непогоды 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Киев разрешил российскому самолету авиакомпании "Глобус", следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелет над Украиной в связи с грозовым фронтом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Украэроруха".
"7 августа 2019 года пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москва (РФ) в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от "Украэроцентра" в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра", — говорится в сообщении в Facebook.
Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Беларусью. Самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.
В "Украерорухе" отметили, что руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO.
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Комментарии4
В мире , Украина , Италия , Киев
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