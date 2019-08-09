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Сирийская армия понесла серьезные потери 

Рамблер + ещё 11 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Десять военнослужащих сирийской армии погибли, 21 получил ранение при атаке боевиков в районе Идлиба, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Алексея Бакина.
Утром 9 августа террористы обстреляли окраины населенного пункта Абу-Дали, убив одного и ранив двух местных жителей, после чего перешли в атаку на позиции сирийских военных, расположенные в этом районе.
Военные сумели отразить атаку и отбросить боевиков назад, однако в бою сирийская армия понесла потери: 10 человек погибли и 21 ранены.
Бакин назвал обстановку в зоне деэскалации обостренной: за минувшие сутки было зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков в 22 населенных пунктах провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.
Днем ранее в результате обстрелов в идлибской зоне деэскалации погибли трое сирийских военнослужащих, 13 были ранены.
В мире , Армия , Ближний Восток , ИТАР-ТАСС , Идлиб
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