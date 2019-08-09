Сирийская армия понесла серьезные потери

Десять военнослужащих сирийской армии погибли, 21 получил ранение при атаке боевиков в районе Идлиба сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Алексея Бакина.

Утром 9 августа террористы обстреляли окраины населенного пункта Абу-Дали, убив одного и ранив двух местных жителей, после чего перешли в атаку на позиции сирийских военных, расположенные в этом районе.

Военные сумели отразить атаку и отбросить боевиков назад, однако в бою сирийская армия понесла потери: 10 человек погибли и 21 ранены.

Бакин назвал обстановку в зоне деэскалации обостренной: за минувшие сутки было зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков в 22 населенных пунктах провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.

Днем ранее в результате обстрелов в идлибской зоне деэскалации погибли трое сирийских военнослужащих, 13 были ранены.