Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном

По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».

Американский президент заявил, что Иран получает «смешанные сигналы от всех, кто претендует на то, чтобы представлять США». Он добавил, что речь идёт в том числе о Макроне.

«Я знаю, что Эммануэль хочет как лучше, как и все остальные, но никто не должен говорить за США, кроме самих США. Никто не уполномочен представлять нас каким-либо образом», — заявил Трамп.

В конце июля Трамп обсудил с Макроном «угрозу» Ирана в Ормузском проливе.