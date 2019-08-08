Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном 

RT на русском + ещё 2 59 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона, Об этом он написал в своём Twitter.
По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».
Американский президент заявил, что Иран получает «смешанные сигналы от всех, кто претендует на то, чтобы представлять США». Он добавил, что речь идёт в том числе о Макроне.
«Я знаю, что Эммануэль хочет как лучше, как и все остальные, но никто не должен говорить за США, кроме самих США. Никто не уполномочен представлять нас каким-либо образом», — заявил Трамп.
В конце июля Трамп обсудил с Макроном «угрозу» Ирана в Ормузском проливе.
RT на русском: последние новости
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма На Украине призвали к выстраиванию нового миропорядка Зеленский намерен легализовать на Украине азартные игры и казино
В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-30 разбился в Индии22
В «Останкино» прокомментировали сбой после оповещения26
Банки раскрыли данные о россиянах и Трампе4
В Москве прервали эфиры федеральных каналов86
«Пулково» поплыл: на Петербург обрушился ливень
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение