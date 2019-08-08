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Трамп попросил Макрона не брать на себя роль посредника 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в диалоге с Ираном обойдутся без посредников, которые, как, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, посылают исламской республике "противоречивые сигналы".
Об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность на своей странице в Twitter, подчеркнув, что Иран, который испытывает серьезные финансовые трудности, хотел бы поговорить с США, но получает разноречивую информацию от представителей Запада.
Трамп сообщил, что верит в том, что Макроном движут добрые намерения, но никто его не уполномочил говорить за США, за которые могут вести диалог только сами Соединенные Штаты.
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В мире , США , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Иран , Франция
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