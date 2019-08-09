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Атамбаеву предъявлено только одно обвинение 

News.ru + ещё 41 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, задержанному вместе с несколькими десятками его сторонников, предъявлено обвинение только по одному делу — о незаконном освобождении Азиза Батукаева.
Сторонников экс-президента следователи допрашивали всю прошедшую ночь и утро 9 августа. Об этом советник бывшего президента Кундуз Жолдубаева сообщила РБК. Их допрашивают по делу о захвате заложников во время событий 7—8 августа.
Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции по делу Батукаева, который в 2006 году был приговорён к 16 годам и восьми месяцам заключения. Его осудили за организацию массовых беспорядков в колонии под Бишкеком. В 2013 году врачебная комиссия диагностировала у него рак крови и Батукаев был освобождён. После того как он покинул страну, выяснилось, что к этому причастны высокопоставленные чиновники, а сам криминальный авторитет полностью здоров.
Ранее News.ru писал, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, задержанный ранее властями, не намерен сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.
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Комментарии1
В мире , Алмазбек Атамбаев , Сергей Слесарев , Кыргызстан , Кундуз
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