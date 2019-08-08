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СБУ задержала «российского диверсанта» под Черкассами 

Украина.ру + ещё 3 4 часа назад
Фото: Reuters
В Черкасской области сотрудниками СБУ был задержан гражданин РФ, который якобы намеревался устроить диверсию на военном аэродроме. Об этом в четверг, 8 августа, сообщается на странице ведомства в Facebook
Кроме того, «диверсант», который жил в Черкасской области, изготавливал взрывные устройства, а также вел разведку на прилегающих к аэродрому ВСУ территориях.
«По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки», — говорится в сообщении СБУ.
Задержанному сообщили о подозрении в подготовке диверсии и незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ периодически сообщает об успехах ведомства в борьбе с «агентами» России на Украине. Так, в Сумах на минувшей неделе задержали молодого человека, который в соцсети публиковал материалы в поддержку народных республик Донбасса.
Ранее политолог Алексей Кочетков в комментарии изданию Украина.ру отмечал, что украинских тюрьмах содержатся сотни политических заключенных, арестованных по надуманным мотивам.
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