СБУ задержала «российского диверсанта» под Черкассами

В Черкасской области сотрудниками СБУ был задержан гражданин РФ , который якобы намеревался устроить диверсию на военном аэродроме. Об этом в четверг, 8 августа, сообщается на странице ведомства в Facebook

Кроме того, «диверсант», который жил в Черкасской области, изготавливал взрывные устройства, а также вел разведку на прилегающих к аэродрому ВСУ территориях.

«По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки», — говорится в сообщении СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в подготовке диверсии и незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ периодически сообщает об успехах ведомства в борьбе с «агентами» России на Украине. Так, в Сумах на минувшей неделе задержали молодого человека, который в соцсети публиковал материалы в поддержку народных республик Донбасса.