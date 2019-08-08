Журналистку из РФ не пустили к Зеленскому

Турецкая охрана заблокировала журналистку телеканала «Россия» во время визита президента Украины Владимира Зеленского к патриарху Константинопольскому Варфоломею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».

Когда Зеленский направился к машине после переговоров, один из охранников, предоставленных турецкой стороной, схватил представительницу российского телеканала за руку и заблокировал собой доступ к президенту. Отмечается, что охранник держал журналистку, пока машина с Зеленским не выехала из переулка.

В пресс-службе патриарха заявили, что охрана могла счесть действия россиянки некорректными и противоречащими требованиям безопасности.