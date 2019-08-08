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Косово предложили отдать России 

Рамблер + ещё 3 7 минут назад
Единственный способ сохранить территориальную целостность Сербии — отдать Косово в пользование России по межгосударственному договору. Такое мнение высказал глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович, передает «Евразия Daily».
Политик заявил, что Албания уже не скрывает намерения присоединить Косово и Метохию, принимая закон, по которому любой человек с албанскими корнями может получить албанское гражданство.
«Из-за этих новых угроз и опасности формирования «Великой Албании» на территории Сербии, нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой, при котором в Косово и Метохии было бы установлено российское управление, пока сербская земля и народ снова не будут в безопасности», — сказал он.
По мнению Стаматовича, в таком случае сербы в Косово и Метохии могли бы получить российское гражданство.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии РИА ФАН назвал предложение интересным, несмотря на внешнюю эксцентрику.
Комментарии107
В мире , Видео , Европа , Дмитрий Новиков , Комитет госдумы по международным делам , РИА ФАН , Милан , Сербия
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