Косово предложили отдать России

Политик заявил, что Албания уже не скрывает намерения присоединить Косово и Метохию, принимая закон, по которому любой человек с албанскими корнями может получить албанское гражданство.

«Из-за этих новых угроз и опасности формирования «Великой Албании» на территории Сербии, нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой, при котором в Косово и Метохии было бы установлено российское управление, пока сербская земля и народ снова не будут в безопасности», — сказал он.

По мнению Стаматовича, в таком случае сербы в Косово и Метохии могли бы получить российское гражданство.