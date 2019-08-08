Haaretz (Израиль): сенат США усиливает давление на Польшу из-за конфискованной еврейской собственности

Haaretz (Израиль) . Американские сенаторы решили напомнить об этом, направив соответствующее обращение к государственному секретарю Польша остается единственной страной Европейского союза , которая не приняла всеобъемлющего закона о реституции частной собственности, изъятой во время Второй мировой войны время у евреев, говорится в статье. Американские сенаторы решили напомнить об этом, направив соответствующее обращение к государственному секретарю США Майку Помпео.

88 американских сенаторов направили обращение к государственному секретарю США Майку Помпео с просьбой «помочь Польше решить вопрос» с выплатой компенсаций за конфискованное у ее еврейских граждан имущество во время Холокоста и после него.

Как отмечается в обращении, Польша на данный момент остается «единственной страной Европейского союза, которая не приняла всеобъемлющего закона о реституции частной собственности», изъятой в свое время у евреев. Несмотря на то, что польское правительство ранее обязалось принять подобное законодательство, до сих пор этого не сделано. Вот почему сенаторы, — как республиканцы, так и демократы, — призвали администрацию Трампа убедиться в том, что Польша выполняет взятые на себя обязательства.

Следует отметить, что это обращение поступило тогда, когда наметилась тенденция к потеплению в отношениях между Польшей и США; в частности, в начале этого года в Варшаве прошла международная конференция, организованная Белым домом и посвященная иранской проблеме. На конференции присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министры иностранных дел из нескольких арабских стран.

Кроме того, Польша нацелена на то, чтобы территория ее страны была выбрана под новую большую базу НАТО , и она пыталась обратить внимание Трампа на себя, с тем, чтобы решение было принято в ее пользу — предложив назвать гипотетическую базу «Форт Трамп». Есть и еще нечто, что роднит эти две страны: у администрации Трампа такая же антиммиграционная платформа, как и у правого националистического правительства в Варшаве. В обращении, подписанном практически девяносто процентами всего состава сената, говорится о необходимости использовать тесные отношения с Польшей, чтобы побудить ее, наконец, принять соответствующее законодательство и выплатить компенсации польским евреям или их потомкам.

Как отмечают сенаторы, несмотря на то, что «подавляющая часть имущества была конфискована нацистским режимом Германии, позже, — уже после войны, — это имущество национализировало коммунистическое польское правительство, и, „спустя десятилетия после падения „железного занавеса", евреи, выходцы из Польши, пережившие Холокост, и их семьи, обнаружили, что практически невозможно вернуть национализированное имущество или получить за него компенсацию“.

Среди тех, кто подписал обращение — руководители двух сенатских комитетов, международных отношений и обороны, играющих важную роль в отношениях между Польшей и США. Предполагается, что это также может повлиять на желание поляков разместить у себя новую базу НАТО.

В обращении база НАТО не упоминается, но польские власти обеспокоены складывающейся конфронтацией с сенатом, что может нанести ущерб столь выгодному для Польши проекту.

Среди подписавших обращение сенаторы, представляющие противоположные концы идеологического спектра — ястребы, такие, как Линдси Грэм Том Коттон , изоляционист Рэнд Пол, а также „демократический социалист“ Берни Сандерс . Одним из сенаторов, инициировавших этот процесс, стал Тэмми Болдуин, который в феврале похвалил Помпео за то, что он поднял вопрос о реституции во время переговоров с польским правительством, и пообещал „сделать все возможное, чтобы обеспечить реализацию закона о реституции по отношению к семьям жертв Холокоста“.

В обращении к Помпео также отмечалось: „Реакция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на ваши замечания, которая свелась к тому, что Польша „решила" этот вопрос, вызывает, на самом деле, глубокую тревогу. Насколько вам известно, проблема эта не была решена, и она не исчезнет сама собой“.

Обращение к Помпео стало следующим этапом после послания в марте 2018 года на имя главы правительства Польши, направленного сенаторами Болдуином и Рубио. Это письмо подписали 59 сенаторов, призывая польскую сторону как можно быстрее принять закон о реституции, который не дискриминировал бы жертв Холокоста или их семьи. Как известно, польское правительство предложило свой вариант законопроекта, чтобы попытаться решить проблему реституции собственности. Несмотря на то, что этот вариант обладал существенными недостатками, исключая, по сути, большинство из тех, кто пережил Катастрофу, или их наследников, в то же время можно было говорить о понимании со стороны польского правительства о необходимости принятия всеобъемлющего законодательства. В частности, предлагая законопроект, заместитель министра юстиции Польши Патрик Яки признался, что ему „стыдно“, что Польша не ввела законодательство о реституции частной собственности в течение двадцати восьми лет после падения коммунизма.

“Об этом нужно было позаботиться давным-давно“, — сказал он.

»Польша должна прислушаться к тому, что говорят сенаторы. Те, кто пережил Холокост, слишком долго ждали, пока Польша примет закон, касающийся собственности, сначала захваченной нацистами, а затем национализированной польским коммунистическим режимом, — подчеркнул Гидеон Тейлор, глава операционного отдела WJRO, Всемирной еврейской организации по реституции. — Наша организация признательна сенаторам Болдуину и Марку Рубио за то, что они приложили максимум усилий для реализации своей инициативы, а также всем другим сенаторам, кто счел необходимым подписать обращение к госсекретарю США».

Эрик Галлахер, вашингтонский представитель WJRO, высказался с одобрением об инициативе сенаторов, подчеркнув, что это в очередной раз «демонстрирует отношение Конгресса США к пережившим Катастрофу, настойчиво продолжающим добиваться восстановления справедливости».

В Польше до начала Второй мировой войны проживало примерно 3 миллиона 300 тысяч евреев, около девяносто процентов из них были уничтожены.