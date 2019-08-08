Начался новый штурм резиденции Атамбаева

Дом Атамбаева снова попытались взять штурмом

Сторонник экс-президента Киргизии Фарид Ниязов заявил, что днем 8 августа силовики предприняли новую попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает For.kg.

«Была слышна стрельба и взрывы шумовых гранат», — рассказал Ниязов.

Информации о пострадавших пока нет.

По данным For.kg, сторонники Атамбаева отметили митинг в Бишкеке и направились в село Кой-Таш к его резиденции.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011-го по 2017 год. После ухода с поста он начал критиковать своего преемника Сооронбая Жээнбекова. В июне 2019-го с Атамбаева сняли неприкосновенность, так как Генпрокуратура сочла обоснованными обвинения в коррупции, выдвинутые против него депутатами. Политика попытались задержать после того, как он трижды не явился на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.

7 августа силовики начали операцию по задержанию Атамбаева. Сторонники экс-президента встали на защиту его резиденции. В результате столкновений спецназовцев и сторонников Атамбаева пострадали более 40 человек. Один из силовиков получил пулевые ранения и позже скончался в больнице.

Сторонникам Атамбаева удалось вытеснить спецназ с территории его резиденции.