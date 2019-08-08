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В Бишкек ввели военную технику 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Военная техника ездила по центру Бишкека во время штурма дома Алмазбека Атамбаева, сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на очевидцев.
Атамбаев — президент Киргизии в 2011-2017 годах. Сейчас его обвиняют в совершении нескольких преступлений, в том числе коррупции и освобождении из тюрьмы криминального авторитета.
Вчера вечером спецназ Госкомитета национальной безопасности Киргизии предпринял попытку задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш и доставить на допрос.
Сторонники бывшего президента не позволили этого. Они обезоружили спецназовцев, возвели баррикады у дома Атамбаева и не подпустили к нему примерно тысячу милиционеров, закидав их камнями. В ходе инцидента 52 человека пострадали, один сотрудник спецназа был застрелен.
Около полуночи жители столицы Киргизии заметили в центре города военную технику. На видеозаписи, которую в фейсбуке опубликовал один из них, видны нечто вроде бронетранспортера и двух машин реактивной артиллерии, которые своим ходом едут по проспекту Чуй и улице Турусбекова.
Комментарии
В мире , Алмазбек Атамбаев , ГКНБ КР , ИА Sputnik , Бишкек , Кыргызстан
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