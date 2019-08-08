Трамп намерен вывести войска США с севера Сирии 

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о планах Вашингтона вывести свои силы с севера САР, где Анкара собирается начать военную операцию против сирийских курдов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По словам министра, глава Белого дома Дональд Трамп связался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поводом для звонка послужило сообщение о новой военной операции Анкары на территории Сирии. Президент США проинформировал Эрдогана о своем намерении вывести американский контингент из зоны проведения операции.