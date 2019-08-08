Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп намерен вывести войска США с севера Сирии 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о планах Вашингтона вывести свои силы с севера САР, где Анкара собирается начать военную операцию против сирийских курдов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По словам министра, глава Белого дома Дональд Трамп связался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поводом для звонка послужило сообщение о новой военной операции Анкары на территории Сирии. Президент США проинформировал Эрдогана о своем намерении вывести американский контингент из зоны проведения операции.
360tv.ru: последние новости
Сербский политик предложил отдать Косово России Зеленский решил вернуть казино на Украину Пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии стало больше
В мире , Армия , Войска , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , Анкара , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россиянам придумали новый налог183
При обстреле российской авиабазы погибли люди145
Унесенные ветром: на Москву надвигается ненастье5
США перехватили российские Ту-9576
В Москве прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма7
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение