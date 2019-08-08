Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Европе впервые полностью легализуют марихуану 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Rafael Marchante / Reuters
Люксембург станет первым государством Европы, где полностью легализуют марихуану. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Глава ведомства заявил, что запрет каннабиса больше не является актуальной политикой и поэтому требует пересмотра. Он призвал соседние страны Евросоюза также принять решение о легализации, так как статус запрещенного вещества подогревает интерес молодежи. В самом Люксембурге законодательные изменения вступят в силу в течение двух лет. Отмечается, что покупка марихуаны будет разрешена всем совершеннолетним подданным страны и не будет распространяться на иностранцев.
Медицинское использование марихуаны и препаратов на ее основе разрешено в Чехии, Польше, Хорватии, ряде регионов Италии и некоторых других странах. В других государствах Европы, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса — допускается его употребление в специальных кафе, также выращивание конопли в небольших количествах не преследуется. Полностью же легализовали марихуану Канада и Уругвай.
В июле Нью-Йорк стал 16 американским штатом, в котором декриминализовали марихуану. В то же время 11 штатов и столица — Вашингтон — легализовали ее употребление в личных целях. При этом, согласно федеральному законодательству страны, марихуана относится к запрещенным веществам: хранение даже небольшого количества конопли является незаконным.
Последние новости
Атамбаева задержали Зафиксирован скачок уровня радиации после взрыва на полигоне Минобороны В России впервые выловили «предвестника цунами»
Комментарии3
В мире , Европа , ЕС , Люксембург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Атамбаев сдался50
В России ответили на планы Зеленского вернуть Крым18
Держали за руки. Журналистку из РФ не пустили к Зеленскому15
Названа зарплата космонавтов28
Косово предложили отдать России196
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение