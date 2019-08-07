«Расскажу Эрдогану»: Зеленский пообещал вернуть Крым

Владимир Зеленский в Президент Украины Турции перед встречей с турецким коллегой Реждепом Тайипом Эрдоганом пообещал, что Крым вернется в состав Украины. Крымские политологи назвали такие заявления Зеленского популизмом, с помощью которого он и добился поста главы страны. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

Владимир Зеленский перед беседой с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом провел в Анкаре встречу с украинской и крымскотатарской общинами, где пообещал, что Крым вернется в состав Украины.

Глава украинского государства также выразил надежду, на то что «разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом» и «песня „Ey, güzel Qırım“ (в переводе с крымскотатарского значит „Мой прекрасный Крым“) „будет звучать только как давнее воспоминание о всех тяжелых испытаниях, выпавших на долю вашего народа, и в дальнейшем в его истории будут только счастливые рассветы“.

»Сегодня Россия образца XXI века снова несет боль и горе на крымскую землю, прибегая к позорным репрессиям. А те, кто остался, страдают от арестов, обысков и постоянных притеснений», — также добавил украинский лидер, и пообещал рассказать Эрдогану о якобы гонениях на крымских татар в Крыму.

«Именно популизм принес Зеленскому столь неожиданную победу. Его заявления в отношении Крыма это популизм, который не понятно, для кого предназначается. Дело в том, что в украинском обществе на обычном бытовом уровне существует понимание и уверенность, что Крым в России останется навсегда», — указал эксперт.

В мае нынешнего года Зеленский уже обещал вернуть Крым — об этом он заявлял в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года — началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

В ответ на это председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК»

Эйваз Умеров призвал президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются,

«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны. Ни из какой оккупации нас освобождать не нужно, потому что мы не считаем себя оккупированными. Мы наконец-таки последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году», — сказал Умеров.

Верховный суд Крыма запретил в России меджлис крымских татар (организация запрещена в России), признав его экстремистским объединением. Лидер этой организации Мустафа Джемилев во время крымских событий 2014 года поддержал территориальную целостность Украины и не признал референдум о статусе Крыма. В конце 2015 года выступил одним из организаторов блокады полуострова.

В январе 2016 года Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева и объявил его в федеральный розыск в рамках уголовного дела по обвинению по трем статьям Уголовного кодекса, связанным с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности России.

На следующий год Эрдоган встретился с Джемилевым в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями, их встреча продолжалась 45 минут. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал произошедшее «неуважением к россиянам».

В июне 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал страны Европы и Америки, «начавшие забывать о крымском вопросе». Глава турецкого МИДа в ходе ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре подчеркнул, что его страна «никогда не признавала и не будет признавать аннексии Крыма».

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

«Принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. От России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий», — пояснял глава государства.

15 ноября 1989 года Верховным Советом СССР депортация крымских татар и других народов была осуждена и признана незаконной и преступной. Верховная рада Украины в 2015 году признала депортацию геноцидом крымскотатарского народа и установила День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая. В 2019 года Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом.

21 апреля 2014 года, после вхождения Крыма в состав России по итогам всенародного референдума, президент страны Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. Мемориальный комплекс в память жертв депортации в районе железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе Крыма был открыт 18 мая 2016 года.