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Турция обещала не признавать Крым российским 

Рамблер + ещё 7 14 минут назад
Турция не признает принадлежность Крыма России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — заявил Эрдоган.
Анкара продолжит считать своим приоритетом «защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», добавил турецкий лидер. По его словам, крымские татары — важный элемент связи между Турцией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский находится в Турции с официальным визитом. Помимо переговоров с Эрдоганом, у Зеленского также запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
В мире , Видео , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Республика Крым , Турция
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