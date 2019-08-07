Турция обещала не признавать Крым российским

«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — заявил Эрдоган.

Анкара продолжит считать своим приоритетом «защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», добавил турецкий лидер. По его словам, крымские татары — важный элемент связи между Турцией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Турции с официальным визитом. Помимо переговоров с Эрдоганом, у Зеленского также запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.