Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы возможные кандидаты на место посла США в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
США могут назначить своим послом в России переговорщика по Северной Корее или главу дипмиссии в Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Газета отмечает, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн является одним из потенциальных кандидатов на пост вместо уходящего в отставку Джона Хантсмана. Это связано с тем, что у него есть опыт работы с Россией. В частности, ранее он занимал должность вице-президента компании Ford Motor, которая вела бизнес в стране.
Кроме того, в администрации американского президента ходили слухи, что должностью может заинтересоваться нынешний посол США в Германии Ричард Гренелл. Однако близкий к дипломату человек заявил изданию, что это не так.
При этом официального комментария от Госдепартамента США по этому вопросу не было, а американский президент Дональд Трамп не определился с преемником, отмечает газета.
О том, что глава американской дипмиссии в Москве подал заявление об отставке, стало известно 6 августа. В июне сообщалось, что Хантсман серьезно рассматривает возможность вернуться домой ради поста губернатора штата Юта.
В ноябре 2018 года стало известно, что у дипломата нашли рак первой стадии, после чего ему провели операцию.
Хантсман занял пост посла США в России в октябре 2017 года, сменив Джона Теффта. До этого он работал в каждой президентской администрации начиная с администрации Рональда Рейгана. В 1992-1993 годах Хантсман был послом США в Сингапуре, в 2005-2009 годах уже был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае.
Последние новости
Начался штурм резиденции Алмазбека Атамбаева Пакистан пошел против Индии из-за Кашмира Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Комментарии1
В мире , Политика , США , Джон Теффт , Джон Хантсман , Стивен Бигэн , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Администрация Президента РФ , Госдеп США , Ford , Wall Street Journal , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина аномальных холодов в России1
Устал заботиться: житель Коми задушил тетю-инвалида
Турция отказалась признать воссоединение Крыма с РФ48
Собчак показала, как парится в бане с сыном6
Умерла вдова «товарища Сухова»
Видео
02:15
Турция отказалась признать воссоединение Крыма с РФ
В мире Конфликты
01:25
В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ
Происшествия
01:29
В России может появиться пятый военный округ
Армия Войска
02:27
Умерла вдова «товарища Сухова»
Общество
00:37
Эрдоган указал Зеленскому верный путь
В мире Украина
05:11
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину
В мире
06:23
«Новые данные о крушении МН 17 докажут невиновность РФ»
Происшествия
00:50
У резиденции Атамбаева произошел взрыв
СНГ Происшествия
05:30
Раскрыты обстоятельства убийства Михаила Круга
Происшествия Криминал
00:50
Появилось видео штурма резиденции Атамбаева
СНГ Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение