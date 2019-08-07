Названы возможные кандидаты на место посла США в России

США могут назначить своим послом в России переговорщика по Северной Корее или главу дипмиссии в Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, в администрации американского президента ходили слухи, что должностью может заинтересоваться нынешний посол США в Германии Ричард Гренелл . Однако близкий к дипломату человек заявил изданию, что это не так.

При этом официального комментария от Госдепартамента США по этому вопросу не было, а американский президент Дональд Трамп не определился с преемником, отмечает газета.

О том, что глава американской дипмиссии в Москве подал заявление об отставке, стало известно 6 августа. В июне сообщалось, что Хантсман серьезно рассматривает возможность вернуться домой ради поста губернатора штата Юта.

В ноябре 2018 года стало известно, что у дипломата нашли рак первой стадии, после чего ему провели операцию.