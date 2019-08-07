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«Наглая ложь»: Дочь Атамбаева раскрыла его местонахождение 

Рамблер 35 минут назад
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не сбегал и до сих пор находится в своем доме в селе Кой-Таш в Чуйской области. Об этом заявила его дочь Алия Шагиева в Instagram.
«Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше», — написала она.
Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил «Интерфаксу», что экс-президент находится в безопасном месте. При этом его сторонники утверждают, что он по-прежнему находится в осажденной резиденции.
Киргизский спецназ в среду проводит спецоперацию по задержанию Атамбаева. В ходе конфликта силовиков и сторонников эк-президента ранены более 10 человек, в том числе один журналист. Очевидцы сообщали о стрельбе, взрывах и пожаре на территории резиденции в Кой-Таше и о применении шумовых гранат.
В мире , СНГ , Алмазбек Атамбаев , Сергей Слесарев , Интерфакс , Кыргызстан
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