«Наглая ложь»: Дочь Атамбаева раскрыла его местонахождение

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не сбегал и до сих пор находится в своем доме в селе Кой-Таш в Чуйской области. Об этом заявила его дочь Алия Шагиева в Instagram.

«Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше», — написала она.

Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил « Интерфаксу », что экс-президент находится в безопасном месте. При этом его сторонники утверждают, что он по-прежнему находится в осажденной резиденции.

Киргизский спецназ в среду проводит спецоперацию по задержанию Атамбаева. В ходе конфликта силовиков и сторонников эк-президента ранены более 10 человек, в том числе один журналист. Очевидцы сообщали о стрельбе, взрывах и пожаре на территории резиденции в Кой-Таше и о применении шумовых гранат.