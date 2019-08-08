Давай на баррикады, будем президента вязать! Как проходил штурм дворца Атамбаева

Операция силовых ведомств по захвату бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева переросла в настоящее противостояние между сотрудниками спецслужб и сторонниками опального политика. О том, что стоит за попыткой захвата бывшего лидера и об основных моментах противостояния — в материале «360».

Главные обвинения

Специальная депутатская комиссия парламента Киргизии представила на сессии доклад, в котором заявила, что выявила нарушения в работе бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. В своем заявлении депутаты заявили, что бывший лидер страны незаконно захватил часть земли, занимался коррупционными схемами во время модернизации ТЭЦ в Бишкеке , а также освободил по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева.

Большинством голосов депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с бывшего президента, также за лишение его иммунитета против уголовного преследования. Материалы дела передали в Генеральную прокуратуру страны, которая утвердила обвинения депутатов.

Сам бывший президент Атамбаев заявил, что все заявления о его коррупционной деятельности — это «абсурд», в котором он участвовать не намерен. Он отказался давать показания и не приходил по присылаемым ему повесткам. Также Атамбаев заявил, что все обвинения — это политическое давление нового руководства страны. Он постоянно жил в своем доме. Каждый вечер туда приходили его сторонники.

Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год. После истечения срока своих полномочий он добровольно оставил свой пост. Это был первый случай в истории страны. Сам Атамбаев предложил на пост президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года между ними начались политические разногласия.

Захват резиденции

Группа силовиков прибыла в село Кой-Таш для силового захвата бывшего президента. Их встретили сторонники Атамбаева, которые начали закидывать приехавший спецназ камнями. В ответ те начали стрелять резиновыми пулями и кидать шумовые гранаты. В итоге пострадали 10 человек.

После этого силовики пошли на штурм резиденции Атамбаева. Им удалось проникнуть в здание и после государственные СМИ сообщили о том, что бывшего лидера страны удалось задержать, и его увезли. Эту информацию опровергли адвокат политика Сергей Слесарев , а также депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина. Ее обращение появилось в Facebook.

«По всем государственным каналам идет информация, что Алмазбека Атамбаева уже арестовали и вывезли из Кой-Таша. Я хочу отметить, что Алмазбек Атамбаев до сих пор здесь, и он обороняется», — заявила она.

Между тем сторонники Атамбаева отбивали его дом от силовиков. В ответ силовики кидали шумовые гранаты. Однако протестующие разобрали забор и проникли внутрь.

Силовиков выпустили на улицу, при этом у части из них отобрали оружие. В штабе сторонников Атамбаева заявили, что часть спецназовцев сдалась в плен. Однако, комитет национальной безопасности Киргизии официально опроверг эту информацию. Как уточнил телеканал «Апрель», силовики начали передислокацию и подготовку к новому штурму.

Из отпуска досрочно вернулся действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков . Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-службу, в четверг он намерен собрать Совет безопасности страны на экстренное заседание.

По данным Минздрава страны, в больницах оказались 43 пострадавших. Часть из них — это сотрудники правоохранительных органов , у которых диагностировали огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Во время операции скончался один из бойцов спецназа. Врачи не смогли его спасти.

Между тем сторонники Атамбаева начали строить баррикады на дороге при подъезде к селу. Около самой резиденции бывшего лидера страны собрались около двух тысяч человек. Все они призвали действующего президента страны оставить свой пост.

Цифровые телеканалы «Апрель», НТС и 5-й канал, которые транслировали кадры захвата резиденции Атамбаева, отключили на территории страны, в районе практически не работает мобильная связь, а здания отключили от электричества.

Около дома Атамбаева спецназ ведет перегруппировку сил. На место прибыло подкрепление из Бишкека.

Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов вел переговоры со сторонниками Атамбаева, чтобы предотвратить столкновения. Но позже спецназ пошел на второй штурм здания.

Борьба кланов

Столкновение сотрудников правоохранительных органов и сторонников экс-президента Атамбаева — это борьба разных кланов под видом политических партий. Об этом в беседе с «360» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров

«Все претензии, которые к Атамбаеву предъявляют с таким же успехом можно было предъявлять ко всем остальным руководителям Киргизии. Как это делали в свое время с Бакиевым, который в данный момент живет в Белоруссии. Когда этот президент уйдет, ему тоже будут предъявлять такие же претензии. Эта ситуация достаточно простая», — пояснил он.

По его словам, Киргизия — это революционная республика с клановой системой, поэтому не исключено, что сторонники Атамбаева в сторону не отойдут, и не исключены крупные митинги с последующими столкновениями. Кто в них победит на данный момент сказать просто невозможно.

Политолог Сергей Марков считает, что Россия не должна оставаться в стороне от внутреннего конфликта в стране-союзнике. Он напомнил, что Киргизия входит в Евразийский союз и то, что там происходит сегодня вызывает существенную тревогу.

«Когда в стране каждого второго президента свергают или вот так с ними расправляются — это не очень хороший сигнал. Россия должна занять более активную позицию в том, что касается внутренней политики союзных государств» — заявил он.

В качестве первоначального хода политолог заявил, что российские представители должны позвонить и потребовать прекратить «маски-шоу» с захватом резиденции дома бывшего президента.