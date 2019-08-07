Эрдоган указал Зеленскому верный путь 

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось указать направление лидеру Украины Владимиру Зеленскому во время церемонии в президентском дворце в Анкаре. Об этом сообщает РИА "Новости". Видео инцидента опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
После приветствия почетному караулу Зеленский, согласно протоколу, должен был принять рапорт офицера вместе с Эрдоганом. Однако украинский лидер направился в противоположную от офицера сторону, так что его турецкому коллеге пришлось указать ему верный путь.
В ходе визита в Турцию у украинского лидера запланированы переговоры с Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Ранее в среду Зеленский встретился с представителями украинской общины в Турции.