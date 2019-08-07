Эрдоган указал Зеленскому верный путь

После приветствия почетному караулу Зеленский, согласно протоколу, должен был принять рапорт офицера вместе с Эрдоганом. Однако украинский лидер направился в противоположную от офицера сторону, так что его турецкому коллеге пришлось указать ему верный путь.

В ходе визита в Турцию у украинского лидера запланированы переговоры с Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Ранее в среду Зеленский встретился с представителями украинской общины в Турции.