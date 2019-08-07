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Макрон сообщил Зеленскому, что обсудит с Путиным работу в «нормандском формате» 19 августа 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным 19 августа работу в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом сообщили в среду в Елисейском дворце.
"Президент республики заявил о заинтересованности Франции в достижении в скором времени конкретных результатов в рамках нормандского формата, — указали в администрации французского лидера. — Глава государства сообщил, что этот вопрос будет включен в повестку дня во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 августа".
Макрон поздравил Зеленского со "значительной победой на парламентских выборах, проходивших 21 июля". Глава французского государства "приветствовал стремление украинского президента действовать конструктивно и в духе согласия", отметили в Елисейском дворце. В телефонном разговоре Макрон также выразил соболезнования украинскому народу и семьям четырех военнослужащих Украины, погибших в Донбассе несколько дней назад. Как сообщили в Елисейском дворце, "президенты двух стран будут поддерживать тесный контакт в предстоящие недели".
Нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Комментарии2
В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Эмманюэль Макрон , Владимир Путин , Франция
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