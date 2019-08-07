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Замглавы МИД Украины объяснила конфликт между Зеленским и Климкиным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Первый замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль объяснила причины конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным из-за несогласованности ответа на российскую дипломатическую ноту. Об этом сообщает "Украина.ру".
По ее словам, конфликт между политиками возник из-за проблем коммуникаций, которые разошлись во мнении, как должна развиваться ситуация с дипломатической нотой России.
"Это как раз кризис коммуникаций. Когда "твоя моя не понимай", — отметила Зеркаль.
Она также уточнила, что не понимает, почему в тот момент Зеленский и Климкин не достигли взаимопонимания.
До этого стало известно о конфликте между Климкиным и Зеленским. Размолвка между политиками произошла из-за несогласованности ответа украинской стороны на российскую дипломатическую ноту с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения арестованных в России за нарушение госграницы моряков.
Ранее сообщалось, что Климкин обвинил Зеленского в эмоциональности после конфликта.
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Комментарии1
В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД
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