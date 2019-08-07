Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду

На Украине подвели окончательные итоги прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду Украины . Об этом свидетельствует публикация в официальной газете украинского парламента «Голос Украины» имен всех народных депутатов нового созыва Верховной Рады.

Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК . В публикации перечислены имена 225 депутатов, избранных по партийным спискам и 198 из 199 депутатов, которые избирались по мажоритарным округам.

В списке отсутствует только имя победителя на 210-м мажоритарном округе в Черниговской области. Согласно информации на сайте ЦИК, победу там одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко. Его оппонент Сергей Приходько , который отстал от победителя на 101 голос, обратился в суд с просьбой признать результаты недействительными.

Суд обязал местный избирком пересчитать голоса на 33 избирательных участках, однако вечером 6 августа Коровченко заявил, что пересчет подтвердил его победу.