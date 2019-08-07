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Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Reuters
На Украине подвели окончательные итоги прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду Украины. Об этом свидетельствует публикация в официальной газете украинского парламента «Голос Украины» имен всех народных депутатов нового созыва Верховной Рады.
Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК. В публикации перечислены имена 225 депутатов, избранных по партийным спискам и 198 из 199 депутатов, которые избирались по мажоритарным округам.
В списке отсутствует только имя победителя на 210-м мажоритарном округе в Черниговской области. Согласно информации на сайте ЦИК, победу там одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко. Его оппонент Сергей Приходько, который отстал от победителя на 101 голос, обратился в суд с просьбой признать результаты недействительными.
Суд обязал местный избирком пересчитать голоса на 33 избирательных участках, однако вечером 6 августа Коровченко заявил, что пересчет подтвердил его победу.
Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Из 424 избранных депутатов 323 раньше никогда не входили в Верховную Раду. Большинство из них состоят в партии Зеленского — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов.
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Комментарии
В мире , Украина , Сергей Приходько , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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