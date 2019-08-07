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Путина «оправдали» по делу Скрипаля 

Рамблер + ещё 6 11 минут назад
Фото: Reuters
Владимир Путин не причастен к отравлению шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил The Guardian главы контртеррористического подразделения полиции Великобритании Нил Басью.
Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери весной 2018 года. Власти Великобритании обвинили власти России в причастности к этому.
«Было много спекуляций о том, кто виноват, кто отдал приказы. Все они были основаны на экспертных знаниях людей о России», — убежден Нил Басью.
Полиция же, по его словам, имеет дело исключительно с доказательствами, а таковых о непосредственном участии Путина в отравлении Скрипалей нет. По этой причине не может быть выписан ордер на арест президента России — нет того, в чем его можно обвинить.
«Те двое, о которых мы говорили на пресс-конференции (Руслан Боширов и Александр Петров. — Прим. ред.), разыскиваются. Расследование по-прежнему живо», — заверил Нил Басью.
Комментарии
В мире , Сергей Скрипаль , Александр Петров , Руслан Боширов , Владимир Путин , The Guardian
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