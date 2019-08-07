Лондон не выявил причастность Путина к делу Скрипалей

Владимир Путин не причастен к отравлению шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил The Guardian главы контртеррористического подразделения полиции Великобритании Нил Басью.

Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери весной 2018 года. Власти Великобритании обвинили власти России в причастности к этому.

«Было много спекуляций о том, кто виноват, кто отдал приказы. Все они были основаны на экспертных знаниях людей о России», — убежден Нил Басью.

Полиция же, по его словам, имеет дело исключительно с доказательствами, а таковых о непосредственном участии Путина в отравлении Скрипалей нет. По этой причине не может быть выписан ордер на арест президента России — нет того, в чем его можно обвинить.