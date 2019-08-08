Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии

Турция и США будут вместе создавать зону безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, трехдневные переговоры прошли в позитивном ключе. Они будут продолжаться, но один шаг уже согласован: вместе с США было принято решение о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере САР. Эрдоган подчеркнул, что "действия на востоке от Евфрата мы осуществляем вместе с США", пишет РИА Новости.

По данным агентства Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с Соединенными Штатами, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.