Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии 

Российская Газета + ещё 12 1 час назад
Фото: Presidential Press Service via AP
Турция и США будут вместе создавать зону безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, трехдневные переговоры прошли в позитивном ключе. Они будут продолжаться, но один шаг уже согласован: вместе с США было принято решение о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере САР. Эрдоган подчеркнул, что "действия на востоке от Евфрата мы осуществляем вместе с США", пишет РИА Новости.
По данным агентства Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с Соединенными Штатами, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.
Ранее, напомним, президент Турции объявил о намерении провести военную операцию в районе к востоку от Евфрата в северной Сирии. Эта территория сейчас находится под контролем курдских отрядов самообороны, которых поддерживают США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен планами Турции. Министр обороны США Марк Эспер подчеркнул, что считает неприемлемой любую операцию Турции, которую она попытается провести на севере Сирии.
Российская Газета: последние новости
Немецкий детектив готов обнародовать данные расследования катастрофы MH-17 Путин призвал Зеленского исключить обстрелы Донбасса На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Комментарии2
В мире , Армия , Безопасность , Марк Эспер , РИА Новости , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава областного ГУВД Киргизии впал в кому1
Путин полностью завладел телеэфиром
Атамбаев выступил с обращением5
В РФ заявили о позиции в отношении Киргизии10
Правила выхода на пенсию хотят изменить4
Видео
02:15
Турция обещала не признавать Крым российским
В мире Конфликты
01:25
В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ
Происшествия
01:29
В России может появиться пятый военный округ
Армия Войска
02:27
Умерла вдова «товарища Сухова»
Общество
00:37
Эрдоган указал Зеленскому верный путь
В мире Украина
05:11
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину
В мире
06:23
«Новые данные о крушении МН 17 докажут невиновность РФ»
Происшествия
00:50
У резиденции Атамбаева произошел взрыв
СНГ Происшествия