Названо число погибших с начала перемирия в Донбассе украинских военных

По информации Хомчака, с 21 июля в зоне конфликта в Донбассе погибло шестеро украинских военных, еще девять солдат было ранено.

Ранее Хомчак заявлял, что подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске, и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул он.