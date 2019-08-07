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Названо число погибших с начала перемирия в Донбассе украинских военных 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: ТАСС
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал число украинских военных, погибших с начала установления перемирия в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».
По информации Хомчака, с 21 июля в зоне конфликта в Донбассе погибло шестеро украинских военных, еще девять солдат было ранено.
Ранее Хомчак заявлял, что подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске, и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул он.
Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики уже в первые сутки заявили о нарушениях со стороны Киева. Обстрелы фиксировались на протяжении первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ считают, что их интенсивность снизилась.
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Комментарии
В мире , Армия , Украина , Руслан Хомчак , Генштаб , ОБСЕ
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