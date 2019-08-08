Госдеп попросил Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Такое заявление было сделано в годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию.

Сообщается, что Россию попросили полностью выполнять соглашение о прекращении огня от августа 2018 года и вывести свои вооруженные силы с "оккупированных территорий Грузии".

Еще представитель Госдепа призвал Москву выполнять обязательство не применять силу в сторону Грузии.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом.