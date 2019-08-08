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Госдеп попросил Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: © REUTERS / Mikhail Voskresensky
Госдеп США заявил, что России необходимо отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдеп Моргана Ортагуса.
Такое заявление было сделано в годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию.
Сообщается, что Россию попросили полностью выполнять соглашение о прекращении огня от августа 2018 года и вывести свои вооруженные силы с "оккупированных территорий Грузии".
Еще представитель Госдепа призвал Москву выполнять обязательство не применять силу в сторону Грузии.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом.
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В мире , Кавказ , США , Госдеп США , Абхазия , Южная Осетия
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