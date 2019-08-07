Южная Осетия хочет войти в состав России

«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости». Политик считает, что осетинский народ, часть которого проживает в России, а другая — в республике, должен объединиться.

При этом президент уточнил, что следующим шагом после присоединения к РФ должно произойти объединение Южной и Северной Осетии в один регион. Бибилов уверен, что «если народ разделен, то общего развития у этого народа не будет». В качестве примера политик привел разделение Южной и Северной Кореи.

Ночью 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — города Цхинвал, напоминает Life. Россия защитила жителей республики, введя войска и вытеснив атаковавших с территории. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии. Чуть позже независимость государства признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия.

В апреле 2019 года политологи объяснили, почему Россия не торопится с присоединением республики, сообщала «Национальная служба новостей».