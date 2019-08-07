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Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 5 29 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на Украину, самолет с ним приземлился в аэропорту Киева в среду ночью, пишет издание "Страна.ua".
Ранее сообщалось, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал из Украины в Турцию.
"Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев. Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубай 6 августа в 20.35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02.30", — говорится в сообщении.
Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. Позже Госбюро расследований подтвердило, что расследует дело о возможном незаконном пересечении границы Порошенко по поддельным документам.
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