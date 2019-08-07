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В Киеве обвинили Европу в «эгоизме» 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров пожаловался на «эгоизм» Европы, которая думает только о себе.
"Мне кажется, всё же, что Европа больше думает о себе, и только чтобы мы им не мешали. Им необходимо чтобы здесь у нас было тихо и спокойно", — сказал политик в эфире NewsOne.
Он также с досадой констатировал, что страны Европы всё чаще занимают сторону Москвы в различных вопросах.
Все видят, что Германия чётко заняла позицию где-то на две третьих на стороне РФ. Они ведь вместе строят «Северный поток — 2». У них очень много общих бизнес-интересов, — заявил Ехануров.
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров. Срочность встречи связана с гибелью четверых украинских военных в Донбассе.
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