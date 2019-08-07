В Киеве обвинили Европу в «эгоизме»

"Мне кажется, всё же, что Европа больше думает о себе, и только чтобы мы им не мешали. Им необходимо чтобы здесь у нас было тихо и спокойно", — сказал политик в эфире NewsOne.

Он также с досадой констатировал, что страны Европы всё чаще занимают сторону Москвы в различных вопросах.

Все видят, что Германия чётко заняла позицию где-то на две третьих на стороне РФ. Они ведь вместе строят «Северный поток — 2». У них очень много общих бизнес-интересов, — заявил Ехануров.