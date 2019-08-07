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Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе 

RT на русском + ещё 2 14 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
«На совещании, кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений Вооруженных сил, секретарь СНБО Александр Данилюк», — говорится в сообщении.
Разговор проходит в Офисе президента Украины.
Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе убиты четверо военнослужащих ВСУ.
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В мире , Армия , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Министерство обороны , Генштаб , УНИАН
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