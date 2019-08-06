Переговоры или стена: что может ждать Донбасс от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате». Урегулирование конфликта в Донбассе глава страны считает своей ключевой задачей. При этом плана действий по разрешению этого конфликта у Зеленского и его окружения, судя по всему, еще нет. От партии «Слуга народа», тем временем, выдвинуто предложение провести референдум о предоставлении региону особого статуса.

Францию, Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» — Россию ФРГ и Украину — как можно быстрее возобновить переговоры. Заявление политика стало реакцией на гибель четырех украинских военных в Донбассе.

«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия («хлебного»— ред.), но и переговорного процесса в целом… Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал Зеленский в своем фейсбуке.

После парламентских выборов на Украине из Киева начали поступать более конкретные предложения по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако пока ни о какой ясности говорить не приходится.

Так, 5 августа глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков , который с большой долей вероятности займет в новом составе правительства более высокий пост, рассказал о возможности предоставления Донбассу особого статуса.

В интервью «Коммерсанту» политик заявил, что эта тема точно будет рассматриваться в новой Верховной раде . При этом Разумков достаточно неясно сформулировал перспективы решения подобного вопроса.

«Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», — заявил Разумков.

Он добавил, что урегулирование конфликта зависит также от дипломатии, санкционного давления, внутренней, социальной и информационной политики, экономики и других аспектов.

«Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», — подчеркнул лидер «Слуги народа».

В тот же день украинское издание «Страна.Ua» опубликовало интервью с депутатом президентской партии, журналистом телеканала «1+1» Александром Дубинским , который также рассказал о своем видении разрешения конфликта.

По мнению депутата, вопрос о дальнейших действиях властей в Донбассе можно вынести на референдум.

«Будем ли возвращать территорию вместе с людьми или будем консервировать конфликт? Это решение должен принять президент. Ни от чего не отказываемся, а строим стену. 30 на 30, а посередине — «ничейная» земля. Либо пусть проводят референдум, — считает Дубинский. — Решение, вынесенное на референдуме, определит путь — это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента».

Предложение провести референдум не в первый раз звучит на Украине. Подобную инициативу Зеленский представил еще в своей предвыборной программе. На тот момент кандидат в президенты предлагал принять законопроект «О народовластии», суть которого заключается в закреплении механизма, по которому украинцы смогут «формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии».

Без принятия подобного законопроекта возможность проведения референдума ставится под большой вопрос.

Дело в том, что в начале 2018 года конституционный суд страны признал не соответствующим главному документу страны закон «О всеукраинском референдуме», который был принят Верховной радой в 2012 году. При этом прежний закон, регулировавший эту сферу с 1991 года, утратил действие после вступления в силу закона от 2012 года. Таким образом, нормативно-правового акта, регулирующего этот вопрос, на Украине нет.

Уже на второй день президентских полномочий Зеленского руководитель его офиса Андрей Богдан предлагал провести референдум о дальнейших переговорах Киева и Москвы. Заявление Богдана вызвало массу критики среди политических оппонентов главы страны, а также идейных противников переговоров с Россией.

Правда, президент вскоре уточнил, что итоги референдума не будут носить обязательный характер. «Мы должны слышать каждого человека. Это — не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — цитирует главу страны пресс-служба.

Гораздо важнее то, что Владимир Зеленский вовсе исключил возможность переговорного процесса с Кремлем. В течение первых месяцев его президентства позиция украинского лидера относительно дальнейшего развития ситуации в Донбассе не была ясна. На противоречия политика указывали и внутри Украины, и за ее пределами.

Впрочем, отсутствие конкретики по столь важному вопросу политологи и журналисты списывали на неспособность президента проводить самостоятельную политику. Верховная рада восьмого созыва находилась под контролем Петра Порошенко и его сторонников, которые бы попросту не дали президенту свободу действий, особенно по части внешней политики.

Уже после парламентских выборов из Киева продолжают поступать противоречивые заявления. В начале июля Зеленский в интервью для Deutche Welle сделал сенсационное заявление.

«Ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир», — сказал президент Украины.

Соблюдение минских соглашений означает готовность Киева осуществить сразу несколько важнейших действий, в то время как от правительства Петра Порошенко ожидать выполнения некоторых пунктов не представлялось возможным.

В частности, речь идет как раз о предоставлении особого статуса Донбассу, амнистии участников боевых действий на юго-востоке, а также снятии экономической блокады. Однако вскоре из Киева последовало очередное заявление, противоречащее словам президента.

В середине июля Дмитрий Разумков выразил мнение, что амнистия для «боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях», недопустима.

«Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Что же касается предоставления особого статуса Донбассу, то здесь, судя по интервью Разумкова и Дубинского, «Слуга народа» так и не определился.

Лидер партии, говоря об обсуждении этого вопроса в Раде, выбрал достаточно туманные формулировки. «Слуга» Зеленского заведет в парламент 254 депутата, что позволит президенту самостоятельно принимать любые решения, в том числе и предоставление особого статуса Донбассу.

Однако Разумков может с уверенностью сказать только то, что Рада рассмотрит эту перспективу. Судя по всему, в команде Зеленского до сих пор нет ясности на этот счет.

Что же касается идеи депутата Дубинского, то вынесение вопроса о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум среди всех жителей Украины ставит под сомнение объективность результата. К тому же при таком варианте развития событий с высокой долей вероятности начнется активная пропаганда со стороны двух лагерей украинской власти, ведь в новой Верховной раде будут представлены стороны с противоположными позициями: «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко Виктора Медведчука и «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Тот факт, что фигура последнего вызывает раздражение среди украинцев, не означает, что его идеи, особенно касательно столь болезненного для общества вопроса, как Донбасс, потеряли популярность. Порошенко и Медведчук — достаточно опытные политики, знающие досконально свой электорат и умело управляющие им. Накануне референдума на Украине развернется новая агитационная кампания, победителем в которой станет тот, кто лучше ее проведет. Решать, таким образом, будет не народ, а тот, кто сможет повлиять на большую его часть.

К слову, «Оппозиционная платформа» уже предложила создать в новом парламенте профильный комитет по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей. На сайте Верховной рады создана соответствующая петиция.

«Деятельность профильного комитета Верховной Рады будет способствовать координации работы различных органов власти, местных администраций с тем, чтобы содействовать реинтеграции временно неподконтрольных территорий, наладить восстановление пострадавшего от боевых действий региона и обеспечить первоочередные потребности его жителей. Мы готовы активно включиться в работу этого комитета и делегировать своего представителя в его руководство», — говорится в заявлении.

Судя по всему, новой украинской власти понадобится время, чтобы определиться с политикой по Донбассу. Не в последнюю очередь Владимиру Зеленскому нужно решить, какую позицию он займет касательно минских соглашений. От этого, например, зависят переговоры с Россией, на что указывал Владимир Путин.

«Да, возможно, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», — ответил президент РФ на вопрос о возможности переговоров с Киевом в интервью газете Corriere della Sera.

Кроме того, когда лидеры-стран «нормандского формата» все же встретятся, Зеленскому необходимо будет прояснить свою позицию коллегам и предложить свой план действий по решению донбасского вопроса. Никаких препятствий на пути президента внутри страны больше нет, а Франция и Германия уже устали от затянувшегося конфликта.