Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Грузии закроют пограничную с Россией дорогу на ремонт 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
С 7 по 9 августа в будет перекрыто движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по грузинской магистрали Мцхета — Степанцминда — Ларс, пограничной дороги с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
В этот временной промежуток на участке будут проводиться работы по восстановлению асфальтного покрытия. Дорога будет перекрыта ежедневно с 09.00 до 18.00 (с 08.00 до 17.00 мск).
В остальное время суток магистраль будет открыта для всех видов транспорта.
Ранее сообщалось, что в Грузии нашли способ перелетов в Россию.
Газета.Ru: последние новости
Рианна раскритиковала реакцию Трампа на стрельбу в США В Германии прокомментировали заявление российского МИДа о вмешательстве Власти Австрии реконструируют дом Гитлера
В мире , Видео , Кавказ , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег США534
Назван идеальный премьер для Зеленского1
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео42
Названа зарплата Зеленского1
Опубликован секретный справочник США по войне с РФ4
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:17
Москва решила «спрятать» спорную ракету
Оружие Политика
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:03
В Китае переживают из-за планов США
Войска Армия
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение