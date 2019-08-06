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Зеленский привезет Эрдогану лидера экстремистов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны также обсудят статус Крымского полуострова. Об этом пишет издание QNA.
На переговорах президента Украины будет сопровождать лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев. Он намерен обсудить с лидером Турции «положение украинских узников в аннексированном Крыму и в России». При этом он признается, что перспектив в этом вопросе не видит.
Среди других тем, которые будут затронуты в разговоре Зеленского и Эрдогана, также называются культурные отношения двух стран и диаспорное сотрудничество. Кроме того, президент Украины собирается обсудить инфраструктурный вопрос, чтобы впоследствии использовать турецкий опыт строительства дорог на Украине. Еще одной темой разговора станет продолжение сотрудничества в оборонной сфере.
Владимир Зеленский будет находиться в Турции с официальным визитом с 7 по 8 августа. В рамках поездки помимо переговоров с президентом Эрдоганом также запланированы встречи украинского лидера с представителями украинской и крымскотатарской общин в Турции и переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем I.
В начале 2019 года Турция поставила Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2. Их испытания прошли в марте. Кроме того, Анкара и Киев сотрудничают в вопросах создания самолета Ан-188, интеграции украинских средств защиты в турецкую бронетехнику и поставки на Украину защищенных цифровых средств связи.
Турция отказывается признавать суверенитет России над Крымским полуостровом, что служит одной из точек соприкосновения между Киевом и Анкарой. В 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко говорил, что рассчитывает на присоединение Турции к группе «друзей деоккупации Крыма» — объединения для возвращения полуострова под контроль Киева. Недавно в команде президента Зеленского также допустили присоединение Турции к переговорному формату о возвращении Крыма Украине.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.
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В мире , Украина , Реджеп Эрдоган , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мустафа Джемилев , Меджлис крымскотатарского народа , Республика Крым , Турция
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