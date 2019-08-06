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«Маленькие зеленые человечки»: Генсек НАТО о присоединении Крыма к РФ 

Рамблер + ещё 25 32 минуты назад
Крым стал частью России из-за усиления конкуренции между великими державами и маленьких зеленых человечков, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует пресс-служба организации.
Вчера генсек выступил в Центре стратегических исследований Университета Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия.
В своей речи он среди прочего объяснил вхождение Крыма в состав России в 2014 году, «незаконную аннексию», усилением конкуренции между великими державами, которая наблюдалась в мире тогда и наблюдается до сих пор.
Также он заявил о становлении России более настойчивой, присоединение ею Крыма назвал первым в Европе после окончания Второй мировой войны примером вхождения одной страны в состав другой, а ключевую роль в этом отвел «маленьким зеленым человечкам» — военным без знаков отличия.
«Усиливающаяся конкуренция великих держав оказывает давление на порядок, основанный на правилах», — посетовал Столтенберг, среди других примеров этой тенденции упомянув ситуацию в Сирии, Северной Корее, Южно-Китайском море и приостановку Договора РСМД.
Комментарии75
В мире , Армия , Видео , НАТО и Россия , НАТО и Украина , Йенс Столтенберг , НАТО , Республика Крым
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