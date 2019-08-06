«Маленькие зеленые человечки»: Генсек НАТО о присоединении Крыма к РФ

Вчера генсек выступил в Центре стратегических исследований Университета Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия.

В своей речи он среди прочего объяснил вхождение Крыма в состав России в 2014 году, «незаконную аннексию», усилением конкуренции между великими державами, которая наблюдалась в мире тогда и наблюдается до сих пор.

Также он заявил о становлении России более настойчивой, присоединение ею Крыма назвал первым в Европе после окончания Второй мировой войны примером вхождения одной страны в состав другой, а ключевую роль в этом отвел «маленьким зеленым человечкам» — военным без знаков отличия.