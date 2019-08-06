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На Украине возбудили новое дело против Порошенко 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное дело по трём статьям в связи с предполагаемой поездкой в 2018 году бывшего президента Украины Петра Порошенко и приближённых к нему лиц на Мальдивы по поддельным документам. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.
По его словам, целью новой уголовной инициативы является определение новых офшоров, собственности, активов и счетов Порошенко и его окружения.
«Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины», — написал он в Facebook.
Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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В мире , Криминал , Роман Труба , Петр Порошенко , СБУ , Мальдивы
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